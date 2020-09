“Rio Branco tem pressa e não pode esperar alguém aprender a ser prefeito”, diz Gladson

Logo após a convenção que oficializou a candidatura da atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), que vai concorrer à reeleição, o governador Gladson Cameli (sem partido) fez questão de deixar registrado o seu apoio a ela e ao advogado Eduardo Ribeiro, escolhido para ser o vice de Neri na disputa.

Ele fez questão de lembrar a forma como começou a aliança entre eles, na época em que ele ainda era do Progressistas, partido pelo qual se elegeu governador do Acre. “Minha aliança com a Socorro surgiu do trabalho.

Socorro é séria. Tem firmeza e coração. Ela cuidou muito bem da cidade na pandemia, tomando decisões sérias e que tinham o único objetivo de proteger a população. Cuidar das pessoas é o lema de meu governo, e estar unido com alguém que tem o mesmo pensamento é o que acredito ser certo”, disse em texto postado na sua página no Facebook.

Leia também: Socorro Neri anuncia rompimento na aliança com PCdoB: “Questões internas”

Cameli foi enfático: “Rio Branco tem pressa e não pode esperar alguém aprender a ser prefeito”, deixando claro que em sua opinião ela é a mais preparada. Gladson também reiterou sua admiração por Socorro e lembrou que a parceria entre eles é algo que vai colaborar com o povo, justamente por ser uma gestora objetiva e pé no chão.

“Temos uma grande missão de retomar a economia de nosso Estado após essa grande crise que enfrentamos. Com a união total entre Governo e Prefeitura e muito trabalho, tenho certeza de que iremos conseguir colher bons frutos”.

Em seu discurso durante a solenidade, o governador afirmou que estará inteiramente na campanha da chapa Socorro Neri e Eduardo Ribeiro. “Eu estarei na campanha como se fosse a minha, de manhã, à tarde e a todo momento, juntos”, enfatizou.

