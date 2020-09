Rio Branco vence e conquista vaga na decisão do returno; placar foi encerrado em 2 a 0

O Rio Branco Futebol Clube (RBFC) venceu o time de Plácido de Castro por 2 a 0 e garantiu vaga na decisão do 2º turno do Campeonato Acreano de Futebol. A partida foi realizada nesta quarta-feira (9) no Estádio Arena da Floresta.

O goleiro Bruno Fernandes conseguiu uma liminar para retirar a tornozeleira eletrônica durante os jogos e se saiu bem na partida. O atleta chegou a fazer duas defesas na etapa final.

Os gols do Estrelão foram marcados ainda no 1º tempo com Vandinho e Cassiano.

Na etapa complementar, o RBFC também foi melhor em campo.

A equipe estrelada criou várias oportunidades, mas não conseguiu converter em gols. Já o time de Plácido de Castro está eliminado da competição.

A decisão do 2º turno será no próximo fim de semana.

