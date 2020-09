Rio Branco vence o Galvez e elimina o Atlético das semifinais

Náuas, Plácido de Castro e Rio Branco conquistaram neste final de semana as três últimas vagas às semifinais do returno do Campeonato Acreano. O Galvez já havia garantido, antecipadamente, sua presença.

O Atlético Acreano, mesmo vencendo o Vasco da Gama por 3 a 0, perdeu vaga às semifinais nos critérios técnicos. O clube celeste apresentou oito gols saldo e 12 pontos, mesma pontuação do Rio Branco e Plácido de Castro, mas foi superado no item saldo de gols para os estrelados (saldo de 11 gols) e placidianos (saldo de 9 gols).

Galo vencer, mas amarga eliminação

Na vitória celeste deste domingo (6) contra o Vasco da Gama, o artilheiro Ciel marca, ainda no primeiro tempo, duas vezes, aos 34 e 40 minutos, chegando ao décimo gol na temporada. Na etapa complementar, o Galo pressiona, conta com a expulsão do vascaíno Franinha, mas para nas defesas do goleiro Edkeully. O terceiro gol sai somente aos 40 minutos. Ciel cobra o escanteio, Matheus escora de cabeça e a bola sobra para a conclusão do volante Weverton estufar a rede do estádio Florestão.

Estrelão supera o Galvez e vai às semifinais

Na outra partida do domingo (6), o Rio Branco, necessitando da vitória para avançar na competição, não deu refresco para o Galvez e ainda no primeiro tempo fez 2 a 0, com dois gols de Guilherme Campana.

Na etapa seguinte, o Imperador manda a campo Felipe, Daniego e Neto. Joel, Vinícius e Erick deixaram o jogo. As mudanças proferidas pelo técnico Zé Marco deram novo ânimo ao time imperialista, mas não o suficiente para proporcionar uma reação capaz de tirar a vitória merecidíssma do Estrelão por 2 a 1. O gol do Imperador saiu de um chutaço de Felipinho, aos 25 minutos.

Como fica

Conforme o regulamento do Campeonato Acreano/2020, os dois classificados de cada grupo duelam internamente por uma vaga na decisão do turno, agendada para o dia 12 de setembro, às 17h, na Arena Acreana.

Semifinais

O primeiro confronto das semifinais começa a partir das 17h da próxima quarta-feira (9), com o duelo entre Rio Branco (1º do grupo A) e Plácido de Castro (2º do grupo A). Na sequência, às 19h, o Galvez (1º do grupo B) encara o Náuas (2º do grupo B). Os dois jogos serão disputados na próxima quarta-feira (9) no estádio Arena Acreana.

