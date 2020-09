Roberta Miranda celebra aniversário com live-show nesta segunda

O repertório diferenciado será um dos grandes destaques da apresentação. A cantora promete ir novamente além da música sertaneja, com hits como Malandragem (sucesso na voz de Cássia Eller), Chuva de Prata e Balancê (ambas interpretadas por Gal Costa). Clássicos que marcam a sua trajetória, como Majestade, o Sabiá, Vá Com Deus e Meu Dengo, também estão garantidos!

“Sempre passei meu aniversário no palco, junto com o público. Neste ano, infelizmente, não poderei comemorar como de costume, mas, não poderia deixar de estar com os meus fãs, mesmo que de forma virtual. No meu Twitter, no Facebook e no Instagram está chovendo de pedidos para uma live de aniversário e, por isso, vamos atender! Nossa festa está garantida e recheada de sucessos pra vocês”, comenta Roberta Miranda.