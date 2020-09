Roberto Cabrini não tem contrato renovado e deixa o SBT, diz colunista

Roberto Cabrini não é mais jornalista do SBT. Segundo o colunista do portal R7, Flavio Ricco, a emissora de Silvio Santos decidiu não renovar o contrato do apresentador e ele deixará a empresa após 10 anos de serviços prestados.

De acordo com o colunista, a decisão da emissora aconteceu por motivos comerciais relacionados ao Conexão Repórter, programa criado e apresentado por Cabrini. Segundo ele, a atração era considerada cara e não conseguia mais pagar as despesas.

Cabrini chegou no SBT no ano de 2009, onde participou da criação do Conexão Repórter, que só foi estrear na emissora em março do ano seguinte.

Foram mais de 10 anos de serviços prestados a empresa de Silvio Santos, onde ganhou diversos prêmios, como o Prêmio Esso e por duas vezes o Comunique-Se.

