Roberto Cabrini revela motivo da demissão do SBT e convites de emissoras

Roberto Cabrini já está com os dias contados no SBT. Após onze anos, o jornalista deixará a emissora em outubro, quando o seu contrato chega ao fim. Em entrevista à revista Veja, o famoso revelou o motivo para a não renovação do seu acordo.

“Eles queriam que meu programa, o Conexão Repórter, continuasse às segundas. Eu queria voltar aos domingos na faixa das 23h45. Não houve acordo”, declarou o apresentador, que é um dos profissionais mais premiados da televisão. PUBLICIDADE Questionado se houve a possibilidade de negociar com Silvio Santos, Roberto Cabrini garantiu: “Falamos sobre isso há uns três meses. Na longa conversa, ele disse que entendia a minha posição e que faria o possível para ajudar. Mas depois disso não falou mais comigo. Só tive reuniões com os diretores da emissora. Tudo bem. Não vou ficar bravinho se o Silvio não me ligar”. Na conversa, o jornalista ainda deixou claro que não deverá ficar muito tempo fora da televisão. Sem revelar o seu destino ou novos projetos, Cabrini disse que já recebeu algumas propostas. “A vida é dinâmica. Fechei um ciclo no SBT e cumprirei o meu contrato até outubro. Já recebi convites de quase todas as outras emissoras para continuar meu trabalho”, contou. Conquistando os mais variados prêmios em sua carreira, o apresentador tem passagens pelas grandes emissoras de televisão, como a Globo, Record, Band e TV Cultura, além do próprio SBT, onde esteve pela primeira vez na década de 1990. Sua volta ao canal de Silvio Santos aconteceu em 2009.

