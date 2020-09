Roberto Duarte rebate Minoru: “Muda de time conforme vitórias ou derrotas” 

O deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte (MDB) não digeriu muito bem a resposta do candidato Minoru Kinpara (PSDB). Neste domingo (13), após o professor responder que vestiria a camisa da população e não a do presidente da República, Duarte rebateu e disse que psedebista precisa sair de cima do muro em suas convicções políticas.

“Eu visto a camisa do Bolsonaro por que tenho lado. Já o Minoro prefere ficar em cima do muro, ele não assume sua antipatia esquerdista ao Bolsonaro”, disparou.

Conforme argumento do emedebidta, o tucano precisa explicar porque muda tanto de ‘galho’, se referindo a partidos políticos. “É estranho uma pessoa que muda de time conforme vitórias ou derrotas. O oportunismo político exagerado denota um caráter duvidoso”, rebateu.

Na tarde de sábado (12), Duarte provocou ao dizer que, diferente do adversário, ele, sim, tem coragem de vestir uma camisa estampada com o rosto de Jair Bolsonaro. Kinpara não ficou calado e disse apenas que vestiria a camisa do povo.

