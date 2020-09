Sábado ensolarado e com possibilidade de chuvas rápidas em todo o Acre

O Sistema de Proteção da Amazônia(Sipam) informa que o sábado (26) será tempo aberto e quente em todo o Acre, devido a presença de um ar mais seco sobre o estado.

A previsão é de um dia de céu claro a parcialmente nublado em todas as áreas. No período da tarde há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em todas as regiões acreanas.

