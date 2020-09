Sarah Poncio desabafa sobre crise no casamento, mas nega affair: ‘Não tem pivô de crise’

Nesta quarta-feira (02.09), Sarah Poncio usou seu Instagram para falar, pela primeira vez, sobre os rumores de uma crise no casamento com Jonathan Couto e os desdobramentos que vêm sendo publicados em torno do assunto.

Segundo a influenciadora, a crise realmente existe e o motivo seria o fato dela querer frequentar outra igreja, contrariando o desejo do marido: “Apenas isso. E na minha opinião não é nada grave”.

Recentemente, sairam matérias afirmando que o cantor teria sido agressivo com ela ou, ainda, que Sarah teria “se encantado” por uma outra pessoa. Sobre isso, a mãe dos pequenos João, de 3 anos, José e Josué, ambos de 1, fez questão de esclarecer: “Não houve agressão nenhuma, pivô nenhum, nada disso”.

E seguiu, relembrando que na história do seu casamento já houve e foi superado um problema de relação extraconjugal, mas que deixou marcas: “Peço até um respeito em relação a isso porque eu sei o que passei na minha vida, sei o que passei no meu relacionamento, jamais ia fazer esse papel”.

Abaixo, confira na íntegra seu pronunciamento e assista aos vídeos:

“Vocês sabem que nunca fui de me pronunciar sobre nada aqui, ainda mais em vídeo, é a primeira vez. Sempre tento deixar pra lá, ignorar, mas dessa vez foi longe de mais. Recebi uma matéria agora de manhã e, sinceramente, toda vez que saem matérias assim, absurdas, inventando milhares de mentiras, são sempre eles. […] Saiu matéria sobre meu casamento, sobre pivô… Uma falta de respeito muito grande comigo, como mulher, como mãe e como esposa. Não tiveram um mínimo de respeito com os meus filhos […].

Não vim aqui falar sobre o que o meu pai disse sobre o meu casamento estar em crise, até porque ninguém nem nada a ver com isso, gente. Ele nem tinha que ter postado. Não tem pivô de crise, não tem nada disso. Peço até um respeito em relação a isso porque eu sei o que passei na minha vida, sei o que passei no meu relacionamento, jamais ia fazer esse papel.

Eu e Jonathan estamos bem. A gente não tá brigado e nem sem se falar. Eu tô trabalhando aqui na Barra da Tijuca, no Rio, tenho gravação o dia inteiro [do seu novo programa], a minha casa está dedetizando, tenho que ficar três dias fora de casa, então ele levou as crianças pra Angra. A gente não tá brigado. A gente realmente está passando por certos problemas no casamento que não dizem respeito a ninguém.

O único motivo pelo qual a gente não está se dando bem e tendo problemas é a questão de eu estar querendo ir em outra igreja, apenas. Na minha opinião, isso não é nada grave. E a gente tá tentando solucionar, cada um do seu jeito. Isso é um assunto pra ficar dentro de casa.

