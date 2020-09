Sargento da PMAC é condenado a quase 28 anos pela morte da amante grávida

O sargento da reserva da Polícia Militar,José Eronilson da Silva Brandão, foi condenado pela morte da amante de Guiomard de Souza Rodrigues, de 34 anos. A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Juri após mais de 12 horas de sessão, realizada nesta quarta-feira (23).

Os jurados acataram a tese do Ministério Público Estadual e condenaram o réu a uma pena de 27 anos e 7 meses em regime fechado. Na mesma decisão, a juíza Luana Campos negou ao militar o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Guiomard Souza Rodrigues foi assassinada no dia 1 de dezembro de 2018. O militar suspeitou que a vítima estava grávida e resolveu praticar o crime, já que era casado.

José Eronilson da Silva Brandão foi julgado pelos crimes de homicídio com agravante de feminicídio e por fraude processual. Consta na denúncia que após matar a amante por asfixia, o militar colocou um lenço em cima do corpo da vitima com a sigla CV, para atribuir o crime à facção Comando Vermelho e tentar confundir a investigação

