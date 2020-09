SBT provoca a Globo e põe Galvão fake para anunciar a Libertadores

“Bem amigos do futebol, vem aí a Copa Libertadores da América. A maior e mais importante competição das Américas. E você, torcedor, vai acompanhar tudo e em todas as suas emoções sabe onde?”, questionou o humorista, quando foi interrompido por uma voz.

“O que? Agora no SBT, amigo?”, perguntou o Galvão fake, visivelmente assustado com a novidade. “E pode isso, Arnaldo? Libertadores? É aqui. Quer dizer. É ali. É lá. Eu sei lá, amigo. Haja coração!”, encerrou.

A TV da família Abravanel emendou o discurso do comediante e escreveu no post: “Pode isso, Arnaldo? Pode, e muito! Agora é Libertadores no SBT. As transmissões começam nesta quarta, com Bolívar x Palmeiras e Universidad Católica x Grêmio, às 21h30. Haaaaaja coração, amigo”.

A transmissão dos jogos pela emissora de Silvio Santos começa hoje, pela 3ª rodada da Fase de Grupos, com as partidas entre Universidade Católica x Grêmio, com narração de Luiz Alano, e Bolivar x Palmeiras, com narração de Téo José.

Confira: