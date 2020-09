SBT rompe contrato faltando 1 mês e demite Rachel Sheherazade por e-mail

“Bem, como vocês já sabem, há cerca de um mês, eu e o SBT decidimos não renovar a nossa parceria de quase 10 anos. Nosso contrato então deveria seguir até o dia 31 de outubro desse ano, mas o SBT me comunicou, através de um e-mail, que a partir de hoje, segunda-feira, 28 de setembro, eu não mais precisaria voltar à emissora e portanto apresentar o ‘SBT Brasil’. Então a empresa dá por cumprido o nosso trato”, relatou Sheherazade.

“Mas em nomes dos quase 10 anos que eu estive à frente do ‘SBT Brasil’, que é o principal jornal da emissora, e sendo, portanto, a jornalista que mais tempo representou esse noticiário, esteve à frente da bancada, eu achei que seria de bom tom não sair à francesa”, alfinetou. “Em respeito a vocês, meu público, eu venho nesse horário habitual dos telejornais, dizer adeus. Adeus não. Um ‘até breve’”, prosseguiu a jornalista.

“Eu confesso que foi um desafio: tirar um jornal que tinha uma média de 3 pontos de audiência e deixá-lo, como hoje deixo, com uma audiência média de 6, 7 pontos. E já houve tempo, nos bons tempos em que a opinião era uma marca do ‘SBT Brasil’, em que nós chegamos a incríveis dois dígitos de audiência. Sim, as opiniões que vocês tanto sentem falta levaram meu nome, e o nome do SBT Brasil, ao noticiário”, celebrou, em tom de desabafo.

Contratada por Silvio Santos para opinar, Rachel Sheherazade tomou um “cala boca” público, durante participação no Troféu Imprensa, após tecer comentários polêmicos – como o “adote um bandido”. A conduta do “patrão”, porém, veio acompanhada da aproximação do SBT dos governos Michel Temer e, especialmente, Jair Bolsonaro. Enquanto se atinha ao teleprompter na bancada do noticiário, Rachel usava as redes sociais para analisar a política a expressar sua indignação.

“É nesse jornalismo que eu acredito. O jornalismo que faz a gente parar e pensar. Pensar e sair do canto, agir, mudar”, completou ela, antes de enaltecer três de seus colegas da bancada nestes 10 anos – Joseval Peixoto, Carlos Nascimento e Marcelo Torres. “Eu infelizmente não tive oportunidade de me despedir dos meus telespectadores, meus colegas, dos amigos que eu fiz na emissora”, lamentou.

“Fiquem tranquilos que esse não é o último capítulo”, alertou. “Eu escolhi seguir em frente. Mudando, crescendo e evoluindo como jornalista”, concluiu Rachel.

A saída dela do SBT, cabe lembrar, foi atribuída pela própria ao pedido público por sua demissão feito pelo empresário Luciano Hang, patrocinador de muitas das atrações da casa, notório apoiador de Jair Bolsonaro. Silvio Santos, aliás, é afinado com o Presidente da República; seu genro, Fábio Faria, atua como Ministro das Comunicações.

