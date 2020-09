Sebrae Acre participa da maior feira online do agronegócio da Amazônia; inscreva-se

Por conta da pandemia do coronavírus, os eventos no Brasil e em todo o mundo mudaram as suas configurações, saindo de um modelo presencial para um espaço intermediário de encontro: a tecnologia.

Nesse novo espaço, está o CONECTA SEBRAE AGROLAB AMAZÔNIA – o maior evento do agronegócio da Amazônia, reunindo o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão, além de outros países.

A Feira do Agronegócio é uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Rondônia e conta com o apoio do Sebrae Acre, com exposições e participações de inúmeros empresários e marcas.

Totalmente digital, o evento gratuito conta com o mecanismo de “realidade virtal”, onde os integrantes vivenciam as palestras, leilões e exposições de produtos em plataforma gamificada e em ambiente 3D.

A programação do evento inicia nesta terça-feira (22) e se estende até o próximo dia 24, das 09h às 19h, horário de Brasília. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento, CLICANDO AQUI.

Do Acre, são pelo menos 30 expositores do agronegócio e indústria demonstrando o melhor que o Estado tem.

O diretor técnico do Sebrae Acre, Lauro da Veiga Santos, disse que a oportunidade é única para a expansão do agronegócio – que é a bola da vez, de acordo com ele – e de tornar essa relação da Amazônia com o Brasil e com outros países ainda mais fortalecida.

“Conectar os negócios com oportunidades e conhecimentos de forma digital, tem sido objeto da atuação do Sebrae, desenvolvendo uma cultura de transformação digital, na busca de soluções para a Amazônia Brasileira a partir dos valores e oportunidades existentes na bioeconomia da nossa região”, frisou.

Os participantes terão a experiência única que possibilitarão percorrer os estandes, realizar negócios, participar das palestras, rodadas de negócio nacional e internacional, dos fóruns e de toda a programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo.

Confira mais informações no site.

