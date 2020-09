Secretaria Municipal de Trânsito leva ações educativas para Vila Santa Rosa, em CZS

Durante o Programa “Prefeitura na Comunidade”, que ocorre de 14 a 16 de setembro, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtrans) da Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou inúmeras ações de conscientização, com abordagens educativas, orientações e distribuição de panfletos na Vila Santa Rosa. No local também estão sendo proporcionados diversos serviços e atendimentos das demais secretarias do município. O Programa foi lançado na última segunda-feira (14) pelo Prefeito Clodoaldo Rodrigues, e deve chegar às outras vilas até o final do ano.

De acordo com o coordenador técnico da Semtrans, Jonas Lima, as ações têm o objetivo de levar informações sobre a utilização adequada dos itens e equipamentos de segurança nos veículos, motocicletas e bicicletas, afim de proporcionar um trânsito mais seguro para comunidade.

“Tendo em vista que a nossa Vila Santa Rosa fica afastada do centro urbano no município, não tem recebido com frequência a presença dos órgãos de trânsito, então estamos levando essas ações educativas, juntamente com a sinalização que já realizamos, para concientizar os condutores que ali trafegam diariamente, no intuito de evitar possíveis acidentes. O maior objetivo da Semtrans é tentar zerar os acidentes, para que as famílias dessa comunidade tenham uma melhor qualidade de vida no que se refere ao trânsito”, destacou Jonas.

