Sem Neymar, PSG faz gol no último minuto e ganha a primeira no Francês

OPSG conseguiu os primeiros três pontos na nova temporada do Campeonato Francês. Jogando sem Neymar e Mbappé, os franceses suaram para derrotar o Metz, com gol único marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Foi também o primeiro tento do PSG na competição nacional.

O time entrou em campo desfalcado de seus principais atacantes. Neymar cumpriu suspensão após a confusão com o zagueiro Alvaro González, na derrota para o Olympique de Marselha. O brasileiro acusou o defensor de racismo. Neymar acabou suspenso por mais dois jogos. Mbappé ainda está fora por ter testado positivo para o novo coronavírus. PUBLICIDADE Assim era de esperar que os donos da casa tivessem problemas no jogo. E sem suas estrelas, a coisa ainda piorou quando Diallo foi expulso no segundo tempo. Mas um gol salvador de Julian Draxler deu a vitória ao time de Paris, aos 49 minutos da etapa final. Agora são três jogos, duas derrotas e uma vitória do time de Neymar no Campeonato Francês e 15ª colocação na tabela. Na próxima rodada o PSG visita o Nice, no domingo (20/9) às 8h (horário de Brasília.

