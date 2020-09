Sem plateia e artistas: Teleton 2020 sofre mudanças por conta da pandemia

Entrando para o “novo normal”, apenas dois apresentadores estarão nos estúdios do SBT e se revezarão em horários, evitando o contato entre eles. Já os artistas participarão da atração por meio de mensagens e lives diretamente de suas casas.

Diretora-geral do Teleton no SBT, Norma Mantovanini afirmou que a emissora está sendo rígida com protocolos de segurança e cuidado com a equipe da atração. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). “Por mais vazio que esteja o cenário deste ano, ele estará cheio de emoção, solidariedade e generosidade do povo brasileiro. O SBT acredita que há a possibilidade de fazer arrecadação bacana”, afirma Mantovanini.

Daniel e Eliana, que testou positivo para a Covid-19, já estão confirmados como apresentadores na noite de sexta-feira (6/11), enquanto Maisa Silva e Celso Portiolli foram confirmados como padrinhos virtuais do Teleton.

Também participarão do Teleton no palco, ao longo do sábado (7/11) Chris Flores, Tiago, Patrícia, Rebeca e Silvia Abravanel, Danilo Gentili, Ratinho, Luis Ricardo e Helen Ganzarolli. Não há previsão da presença de Silvio Santos no programa. Ele já afirmou que só volta ao ar com a vacina da Covid-19, já que faz parte do grupo de risco.

Meta de arrecadações

Diferente dos próximos anos, neste ano não haverá uma meta de arrecadação nas doações.

“Vamos lutar o máximo que for possível para conseguir doações. Este é um ano desafiador para todos nós, mas estamos contentes, mesmo diante das adversidades, em poder realizar um Teleton tão especial, utilizando tecnologias e plataformas digitais que temos disponíveis”, diz Valdesir Galvan, CEO da AACD.