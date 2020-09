Sena: MPAC obtém condenação de réu acusado de tentar matar três pessoas em bar

Em julgamento popular realizado no dia 15, o Ministério Público do Estado do Acre, por intermédio da Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Sena Madureira, conseguiu a condenação a 42 anos de prisão do réu Éverson Xavier Marques, acusado de tentativa de homicídio por arma de fogo contra três pessoas, em setembro de 2018, em um bar.

A sessão do júri foi conduzida pelo juiz Fábio Alexandre Costa de Farias e a acusação ficou sob a responsabilidade do promotor de Justiça Thalles Ferreira Costa, que defendeu a tese de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, além de corrupção de menor e pertencimento a organização criminosa.

PUBLICIDADE

De acordo com a denúncia, na noite do dia 22 de setembro de 2018, o réu teria se juntado com três adolescentes com o objetivo de eliminar rivais. No bar, efetuaram vários disparos contra três rapazes que estavam na frente, por julgarem que eles pertenciam a uma facção criminosa inimiga. Mesmo feridas, as vítimas conseguiram correr e encontrar abrigo.

Pela sentença condenatória, por se tratar de acúmulo de penas, Éverson terá de cumprir pena em regime inicialmente fechado. Além disso, o juiz manteve a prisão preventiva do réu e negou o direito de recorrer em liberdade por representar alta periculosidade.

Para o promotor de Justiça, o resultado demonstra que a sociedade não tolera a violência e que os crimes contra a vida serão combatidos com todo o rigor pelo Ministério Público. Em Sena Madureira, segundo ele, em conjunto com as polícias do município, o enfrentamento ao crime organizado tem várias frentes e funciona ininterruptamente.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários