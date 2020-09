Sena receberá mais de mil kg de mandim para serem vendidos à população nesta quinta

O mandim é uma das espécies de peixes mais apreciadas pela população do vale do Iaco

A Colônia dos pescadores de Sena Madureira irá receber nesta quinta-feira (3), 1.500 quilos de mandim vindos do município de Boca do Acre (AM). A confirmação foi dada nesta manhã por Gean Carlos, pescador da cidade de Sena Madureira.

Desde o mês passado, o consumidor senamadureirense está podendo incluir em seu cardápio o Mandim, importado de Boca do Acre. O preço do quilo varia entre 15 e 20 reais.

PUBLICIDADE

Por enquanto, ainda não surgiram as piracemas nos rios da nossa região, mas existe a perspectiva de que ainda neste mês essa realidade possa mudar.

O mandim é uma das espécies de peixes mais apreciadas pela população do vale do Iaco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários