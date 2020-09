Servidor da Prefeitura de Cruzeiro do Sul morre após 33 dias internado no Into

É com grande pesar que o Prefeito de Cruzeiro do Sul Clodoaldo Rodrigues comunica o falecimento do servidor do Município Roberto do Nascimento Holanda ocorrido na Cidade de Rio Branco nesta quarta-feira, dia 02 de setembro de 2020.

Roberto Holanda foi servidor do município de Cruzeiro do Sul, onde exerceu competentemente sua missão na área da saúde, sendo responsável pelo desenvolvimento de projetos de alta relevância para gestão como Saúde Fluvial, Anjos do Socorro, Centro de Diagnósticos e Centro de Especialidades.

Roberto Holanda estava internado há 33 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), de Rio Branco.

O prefeito Clodoaldo Rodrigues decreta luto oficial no município de Cruzeiro do Sul por três dias, em respeito e solidariedade aos amigos e familiares pela perca irreparável.

Rogamos para que Deus possa nos confortar nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé.