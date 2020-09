Setembro Amarelo: Psicólogo no Acre fala sobre formas de como acolher o sofrimento

"Falas que desconsideram a dor do outro ou minimizam o seu sofrimento são inúteis", disse

Estima-se que o suicídio, temática em evidência neste Setembro Amarelo – que trata da sua prevenção -, é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos no Brasil e em países de baixa renda.

Para falar mais sobre esse fenômeno e como identificá-lo na relação com uma pessoa que apresenta alguns sinais que devem ser considerados, o psicólogo acreano e gestalt-terapeuta, Everton Damasceno, foi o convidado do ContilNet.

Durante a entrevista concedida, o profissional destacou que uma postura acolhedora por parte de quem se propõe a acolher uma pessoa em sofrimento é fato indispensável.

“É importante, ao acolher uma pessoa em sofrimento intenso, que quem se propõe a escutá-la, no primeiro momento, se desprenda de alguns preconceitos. Uma postura acolhedora é a mais adequada. Falas que desconsideram a dor do outro ou minimizam o seu sofrimento são inúteis e não colaboram”, comentou.

Neste Setembro Amarelo, instituições de saúde e organizações de todo o país se mobilizam para alertar sobre o tema, ampliando as redes de apoio e suporte, abordando a importância do cuidado com a saúde mental.

