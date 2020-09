Violento: Homem é esquartejado enquanto fazia sexo com mulher que conheceu em App

PUBLICIDADE

De acordo com os policiais, o homem foi esfaqueado até a morte e, como os criminosos não sabiam o que fazer com o corpo, começaram a desmembrá-lo. A vítima foi esquartejada em quase 12 pedaços.

Os restos mortais foram enrolados em sacos plásticos e guardados dentro de duas mochilas e uma maleta.

Com o cartão da vítima, o casal alugou um flat, para onde levou o corpo desmembrado. Os golpistas ainda usaram o cartão roubado para sacar o equivalente a 35 mil reais, que usaram para comprar uma motocicleta, joias e ouro.

Após a família perceber e denunciar o desaparecimento da vítima, três dias após o crime, a polícia rastreou as movimentações no cartão do homem e conseguiu chegar aos assassinos na última quarta-feira (16), antes que eles enterrassem os restos mortais.

O namorado da mulher tentou resistir à prisão e foi baleado nas duas pernas.

O casal foi sentenciado por assassinato e roubo, podendo ser condenado à morte.