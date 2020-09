Sexta parcela do auxílio emergencial, com novo valor, começa a ser paga esta semana

Beneficiários do Bolsa Família vão poder sacar a 6ª parcela do auxílio, agora no valor de R$ 300, a partir de quinta-feira (17)

A sexta parcela do auxílio emergencial, agora com novo valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) começa a ser paga na próxima quinta-feira (17) para os beneficiários do Bolsa Família.

Na quinta-feira (17), recebem os beneficiários com NIS de final 1 e assim por diante (veja calendário completo abaixo) até 30 de setembro.

PUBLICIDADE

Para os cadastrados no programa via Cadastro Único, aplicativo e pelo site do auxílio emergencial, a sexta e as demais parcela do auxílio emergencial residual de R$ 300 (mais quatro parcelas no total) ainda não tiveram as datas de pagamento definidas pelo governo.

Calendário da sexta parcela do auxílio emergencial para quem tem Bolsa Família

Data de pagamento Quem recebe 17 de setembro Beneficiários com NIS de final 1 18 de setembro Beneficiários com NIS de final 2 21 de setembro Beneficiários com NIS de final 3 22 de setembro Beneficiários com NIS de final 4 23 de setembro Beneficiários com NIS de final 5 24 de setembro Beneficiários com NIS de final 6 25 de setembro Beneficiários com NIS de final 7 28 de setembro Beneficiários com NIS de final 8 29 de setembro Beneficiários com NIS de final 9 30 de setembro Beneficiários com NIS de final 0

Fonte: Caixa Econômica Federal

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários