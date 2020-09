Prefeita agradece resultado em pesquisa e diz: “O trabalho é nossa credencial”

Logo após a divulgação da pesquisa eleitoral, a prefeita Socorro Neri (PSB) usou as redes sociais nesta terça-feira (29) para dizer que o resultado positivo na primeira pesquisa de opinião, mostra que a população reconhece seu trabalho à frente da cidade de Rio Branco.

A gestora fez questão de agradecer a todos que opinaram, que confiam no seu trabalho e reconhecem o esforço que o Poder Público municipal vem fazendo para melhorar a vida dos pessoas que moram na capital. “Vamos fazer ainda mais para honrar essa confiança. Quando a gente trabalha de forma planejada, com foco no interesse público, os resultados aparecem”.

Na ocasião, Neri mandou um duro recado aos seus adversários. Segundo ela, a eleição será pautada na responsabilidade e verdade. “Mostrando resultados concretos do que fizemos, reconhecendo os desafios e propondo soluções reais que melhorem a vida das pessoas. Essa é a nossa credencial: o trabalho feito com transparência, ética e compromisso” comentou.

A pesquisa mostrou na votação espontânea que Socorro Neri aparece com 14% das intenções de votos, 3% a mais que o segundo colocado, o tucano Minoru Kinpara (PSDB).

