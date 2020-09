Socorro Neri anuncia rompimento na aliança com PCdoB: “Questões internas”

O governador Gladson Cameli negou participação na decisão: "Não interferi nem no meu ex-partido"

Durante a entrevista coletiva realizada no Afa Jardim, em Rio Branco, minutos antes da convenção partidária da prefeita Socorro Neri (PSB), foi anunciado o rompimento da aliança de apoio com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

A prefeita Socorro Neri fez o comunicado perante a imprensa, filiado e simpatizantes. “Quero anunciar a saída do PCdoB da aliança até o fim das eleições”, declarou.

Questionada pelos motivos da ruptura da aliança confirmada pelo presidente da sigla, deputado estadual Edvaldo Magalhães, a gestora alegou questões pessoais.

O governador Gladson Cameli (sem partido) disse que a decisão da saída do PCdoB não tem seu crivo político. “Eu não tenho nada a ver com isso. Não interferi nem no meu ex-partido”, contou.

