Em 7 anos, Solidariedade se consolida como um dos maiores partidos do Acre

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) confirmou 160 pré-candidaturas do Solidariedade no estado. Ela disse que assim como no Brasil, “no Acre, o partido é o que mais cresce”. A sigla comemorou nesta quinta-feira (24) 7 anos de fundação.

“Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família política que mais cresce em todo o país. Nosso compromisso é com o diálogo, o humanismo e a cooperação” acrescentou a deputada.

Vanda disse que acreditar nas pessoas que ajudam a desenvolver o Brasil é um lema que tem conquistado a adesão de vários segmentos da sociedade. Nas eleições municipais deste ano, o partido protocolou um dos maiores número de registros de candidaturas femininas junto ao Tribunal Regional Eleitoral.

“Lutamos pela democracia plena sem polarização partidária. Fizemos o dever de casa assegurando a participação da mulher na política. Temos muito o que crescer ainda como partido. O Paulinho da Força, nosso presidente, ajudou muito nessa construção. Vamos continuar trabalhando pela melhoria na qualidade de vida das pessoas”, complementou Vanda Milani.

O partido tem quatro pré-candidatos a prefeito nas cidades de Bujari, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo e Senador Guiomard e indicou o vice-prefeito na chapa de Zé Maria, em Porto Acre.

O presidente da Executiva Estadual, Israel Milani, destacou a política feita sem cor partidária. Ele confirmou o 77 nas eleições em 13 municípios. Na base do Palácio Rio Branco, na capital, o partido tem uma chapa completa com 23 candidatos.

“Vamos sair mais fortalecidos nessas eleições e com um time de vereadores que vai ajudar na construção de cidades mais humanas e de um estado mais próspero” concluiu o presidente.

