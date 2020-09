Sorteio da Copa do Brasil: veja quem seu time pode enfrentar

Confira os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil

A quarta fase da Copa do Brasil se encerrou nesta quinta-feira (24), com a vitória do Atlético-GO sobre o Fluminense. Assim, os cinco classificados que disputarão as oitavas de final com os clubes da Copa Libertadores, além de Red Bull Bragantino, Fortaleza e Cuiabá, estão definidos. O sorteio para essa etapa será na próxima quinta (1º).

Os classificados na quarta fase -Atlético-GO, América-MG, Botafogo, Ceará e Juventude- se encontrarão com os times envolvidos na disputa da atual edição da Libertadores: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Além dos times da competição continental, entram nas oitavas Red Bull Bragantino, atual campeão da Série B, Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste de 2019, e o Cuiabá, campeão da Copa Verde do ano passado.

Todas essas equipes da Libertadores e outros previamente classificados entrarão no mesmo pote para o sorteio das oitavas. Deste modo, esses clubes já poderão se enfrentar logo no início, e todos os times têm as mesmas chances de se enfrentar.Confira os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil:

América-MG

Atlético-GO

Botafogo

Ceará

Juventude

Athletico-PR (Libertadores)

Corinthians (Libertadores)

Flamengo (Libertadores)

Grêmio (Libertadores)

Internacional (Libertadores)

Palmeiras (Libertadores)

Santos (Libertadores)

São Paulo (Libertadores)

Bragantino (campeão da Série B de 2019)

Cuiabá (campeão da Copa Verde de 2019)

Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste de 2019)

