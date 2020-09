Sorteio das oitavas da Copa do Brasil será no dia 1º de outubro

A quarta fase da Copa do Brasil chega ao fim nesta quinta-feira com o confronto entre Atlético Goianiense e Fluminense, em Goiânia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará o sorteio para definir os jogos das oitavas de final no dia 1.º de outubro, a partir das 11h30 (de Brasília). A grande atração nesta fase é que a partir de agora a competição também contará com os times que disputam a Copa Libertadores.

No total, serão 16 equipes se enfrentando em jogos de ida e volta. Os times que entram agora, diretamente nas oitavas de final, são: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos, todos por terem disputado a Libertadores. O Fortaleza por ter sido campeão da Copa do Nordeste. O Cuiabá foi o campeão da Copa Verde e o Red Bull Bragantino, o vencedor da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, completam a relação.

PUBLICIDADE

Eles se juntarão aos outros cinco clubes que conquistaram a vaga na quarta fase. Avançaram de etapa os seguintes times: Botafogo, Juventude, Ceará e América-MG. A última vaga será disputada entre Atlético Goianiense e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. No primeiro encontro, o time carioca venceu por 1 a 0.

Os cinco classificados da quarta fase, mais os 11 pré-classificados para as oitavas, vão ser divididos em dois potes. No primeiro ficarão os oito clubes que disputam a Libertadores e no outro, os demais. O Pote 1 terá os seguintes clubes: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos.

O Pote 2 terá Fortaleza, Cuiabá, Red Bull Bragantino e os outros cinco times classificados na quarta fase (Botafogo, Juventude, Ceará, América-MG e Fluminense ou Atlético Goianiense). Ou seja, pode ter clássico estadual como Flamengo x Botafogo ou Flamengo x Fluminense (caso o time tricolor passe). Além dos confrontos, também serão sorteados os mandos de campo das partidas. Lembrando que, por enquanto, os jogos serão disputados sem a presença de torcedores.

A programação inicial da CBF prevê que os jogos das oitavas de final sejam realizados entre os dias 27 de outubro e 4 de novembro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários