Spa detox e mais prêmios nos sorteios na coluna de aniversário da Kelly Kley; confira

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Mês de setembro é o mês da primavera e do meu aniversário e quem ganha o presente são meus leitores e seguidores, toda semana tem sorteio! Para participar é super fácil, é só entrar no meu Instagram @kellykley seguir as regras e já estará participando.

Prêmios desta semana:

1 (um) SPA Detox / Clínica Corpus

1 (uma) Nutrição + Escova / Márcia Backes

NÍVER

A jornalista, Jane Vasconcelos deu mais uma volta ao redor do sol no domingo (13) ganhando todo carinho dos familiares e amigos.

NÍVER II

Na terça – feira (15) o dia foi da querida, maravilhosa cantora, contadora e jornalista, Alcelene Alves. A coluna deseja os parabéns!

GLAMOUR

No glamour de hoje a catarinense, Dirce Heiderscheidt em seu registro cheio de alegria como ela.

REGISTRO

A coluna registra o tour do colunista social, Moisés Alencastro ao País vizinho, Bolívia depois de reaberto a fronteira.

PASSEIO

O casal, Claudia Nogueira e Francisco Edson, aproveitando o domingo para recarregar as energias em um passeio a natureza no Piracema Park Clube.

CICLISMO

Viviane Araújo vem dando um show em suas redes sociais em seus passeios em sua bike e incentivado outras pessoas a se juntarem a ela para praticarem o ciclismo.

CONVENÇÃO MDB CRUZEIRO

O MDB oficializou na noite de sábado em uma bela festa em Cruzeiro do Sul o nome de Fagner Sales para a prefeitura de Cruzeiro do Sul e Luiz Cunha vice.

POUSADA

O acreano José Martins Farrapo inaugurou a bela pousada, Praia Bonita em São Miguel dos Milagres – Alagoas com o que tem de melhor para receber seus hospedes. Se você for em Alagoas já sabe onde vai se hospedar com conforto e ótimos preços.

Reserva: 82- 99142-9009

Instagram: @pousadapraiabonita

MUNDO FITNESS

A academia Mundo fitness está vindo com novidades.

Vem aí Mundo fitness Pilates! Isso mesmo, está sendo montado um super Studio de Pilates em parceria com o Fisioterapeuta Dr. Raylson Farias, especialista em trauma ortopedista um dos melhores e mais renomados fisioterapeutas de Rio Branco.

Mais informações: 68-99906-4118

