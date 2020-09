STJD suspende Jô por dois jogos após agressão a zagueiro do São Paulo

A fase do timão já não é boa e atacante desfalcará o Corinthians em duas partidas do Campeonato Brasileiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o atacante Jô, do Corinthians, por dois jogos. A punição se deu pela agressão do atacante ao zagueiro Diego Costa, na partida do timão contra o São Paulo, em 30 de agosto. Jô cumprirá a suspensão em duas partidas do Campeonato Brasileiro: contra o Bahia, na quarta-feira (16/9) e diante do Sport, no dia 23 de setembro.

Durante a derrota do Corinthians para o São Paulo por 2 x 1, o centroavante travou um duelo à parte com Diego Costa e os dois se desentenderam ao longo da partida. O lance não foi considerado pela arbitragem, apesar do VAR ter analisado o incidente.

A agressão foi classificada como “ato hostil” em sessão online realizada nesta segunda-feira (14/9). O Corinthians vive um péssimo momento na temporada. O time demitiu Tiago Nunes do comando técnico da equipe, acumula resultados ruins e está perto da zona do rebaixamento, na 15ª colocação com apenas nove pontos.

