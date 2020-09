TCE notifica Marcos Alexandre e Sibá por irregularidades na prestação de contas

A edição do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado (TCE) trouxe duas notificações direcionadas ao ex-prefeito Marcus Alexandre e ao ex-deputada Sibá Machado, ambos do PT, por incompatibilidade no relatório técnico de suas gestões.

A Conselheira-Substituta Maria de Jesus fez a notificação ao engenheiro e deu prazo de 15 dias para ele “apresentar defesa quanto às inconformidades e infringências descritas no Relatório Preliminar de Análise Técnica”, diz texto.

Já o ex-deputado federal Sibá, foi notificado enquanto secretário estadual responsável pela administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre S/A (AZPE-AC), por erros na prestação de contas de 2017. Sibá tem 15 dias para recorrer da decisão.

