Técnico diz que ponto somado “está dentro do planejamento” e elogia aplicação do Rio Branco-AC

O Rio Branco-AC visitou o Fast-AM em Manaus, capital do Amazonas, nesse sábado (26), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D e conquistou mais um ponto na classificação do grupo 1, após empate sem gols no estádio da Colina.

O resultado mantém o Estrelão no G-4 com quatro pontos, em terceiro lugar, empatado o próprio Fast e com o Bragantino-PA, líder e vice-líder, respectivamente, pelo saldo de gols.

Após a partida, o técnico Celso Teixeira destacou a importância do ponto somado pelo Alvirrubro fora de casa diante de um rival que considera favorito a uma das quatro vagas do grupo.

– Acho que está dentro do planejamento nosso somar pontos, jogando fora de casa contra uma grande equipe. É um time que acho que é um dos favoritos a uma das quatro vagas. Nós estamos com uma equipe em formação ainda e a gente veio jogar fora de casa. E todo resultado fora de casa, que você não consiga a vitória, é sempre bom somar pontos, principalmente quando você soma pontos contra uma grande equipe. Poucas equipes talvez virão a Manaus e vão conseguir somar pontos diante do Fast, que é uma grande equipe – exaltou.

O treinador elogiou a aplicação da equipe acreana durante os 90 minutos, observando que houve evolução após pouco mais de uma semana de trabalho, mas ressaltou que ainda há margem para melhorar.

– A equipe se portou bem, principalmente defensivamente. Conseguimos criar algumas chances de gols, mas acho que está dentro do esperado. Nós não merecíamos, talvez, vencer. Mas nós merecíamos empatar, somar pontos pelo que a equipe foi muito aplicada taticamente. Isso mostra que o serviço tá evoluindo, mas é lógico que a gente pensa sempre em melhorar. Precisa melhorar muito. Um ponto pra comemorar, mas fazer uma avaliação daquilo que pode ser melhorado, do que nós erramos e seguir com o que nós acertamos – considerou.

Na próxima rodada o Rio Branco-AC faz o clássico contra o Atlético-AC.

O treinador prefere não falar sobre o confronto ainda. Quer curtir o ponto conquistado com muito suro fora de casa para depois pensar no Galo Carijó.

– Sobre o próximo jogo não vou falar. É o momento hoje de a gente curtir esse ponto. Começo a pensar no Atlético-AC a partir de amanhã (domingo). Não tenho nada que falar sobre o próximo jogo. Só sei que é um jogo importante, com uma rivalidade muito grande. É um clássico, todo clássico é importante – finaliza.

O Rio Branco-AC volta aos treinos nesta segunda-feira (28), no CT José de Melo, na capital do Acre.

O Estrelão encara o Atlético-AC na quinta-feira (1), na Arena Acreana, às 22h (de Brasília).

