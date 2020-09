Tem opções de graça! Conheça 7 alternativas à Netflix por menos de R$10

Além das famosas Globoplay , HBO Go e Telecine Play , que possuem valor igual ou mais caro que o da Netflix , também existem diversas opções mais acessíveis com bons catálogos – inclusive de graça. Conheça algumas delas:

Alternativas gratuitas à Netflix

Vix Cine e TV

Lançado recentemente no Brasil , o Vix Cine e TV é uma plataforma de streaming completamente gratuita que disponibiliza mais de 1.500 horas de conteúdos, entre filmes, séries e produções próprias.

Além disso, também é possível encontrar documentários, shows, conteúdos infantis e vídeos de dicas, que são a especialidade do Vix. A plataforma pode ser acessada tanto pela web como por meio dos aplicativos gratuitos para Android e iOS .

Pluto TV

Embora o serviço ainda não tenha sido disponibilizado no Brasil, o Pluto TV já está dando o que falar. E promete agradar com 24 canais completos com programação bastante variada. A plataforma será totalmente gratuita e desembarca no país em dezembro.

Libreflix

Outras alternativas gratuitas à Netflix são os serviços de streaming colaborativos. Um deles é o Libreflix , que reúne produções audiovisuais independentes. Há opções para todos os gostos, desde documentários até títulos infantis, e todo o conteúdo pode ser consumido gratuitamente através do site .

LGBTFlix

Criado recentemente, o LGBTFlix visa divulgar filmes brasileiros de temática LGBT+. Atualmente, 250 títulos estão disponíveis, mas o catálogo continua crescendo. Para assistir de graça, basta acessar a plataforma oficial .

Afrolix

Também voltado para obras brasileiras, o Afroflix é totalmente gratuito e divulga produções que tenham pelo menos uma área de atuação técnica ou artística assinada por uma pessoa negra. Lá, é possível encontrar filmes, séries, documentários e muito mais – basta acessar o site .

Alternativas baratas à Netflix

Amazon Prime Video

Além das opções gratuitas, algumas plataformas de streaming possuem o preço da assinatura mais atraente que o da Netflix – hoje, a assinatura da dona do “tudum” varia entre R$21,90 e R$45,90. Um exemplo é o Amazon Prime Video , que vem se popularizando no país e batendo de frente com a gigante.

Com assinatura mensal de R$9,90, a plataforma da Amazon traz um catálogo bastante completo, com séries originais e filmes famosos. Títulos como “The Boys”, “How I Met Your Mother”, “Chemical Hearts”, “Aladdin” e “Get Ducked” recebem destaque.

Nessa semana, a Amazon lançou o Prime Channels , serviço que funciona dentro do Prime Video . Com ele, é possível pagar um valor adicional mensal para ter acesso a outros canais.

Apple TV+

Outra alternativa à Netflix é o Apple TV+ , também por R$9,90 por mês.O serviço de streaming aposta em produções próprias e grandes artistas em seu catálogo. Alguns títulos de destaque são “The Morning Show”, “See”, “Boys State”, “Em Defesa de Jacob” e “Amazing Stories”.