Tentativa de homicídio no Segundo Distrito deixa vítima baleada na perna

Jovem de 21 anos foi encaminhado ao Pronto-Socorro com a saúde estável

Juliano Lima Nascimento, de 21 anos, foi ferido na região do Segundo Distrito de Rio Branco com um tiro na perna esquerda, na noite desta segunda-feira (28). A tentativa de homicídio ocorreu na Travessa Santa Maria, no bairro Belo Jardim I.

Segundo informações da polícia, a vítima caminhava em via pública quando foi abordada por criminosos que estavam em um carro de cor preta. Os bandidos desceram do veículo, efetuaram vários disparos e depois fugiram.

Mesmo ferido, o jovem correu até em casa e foi ajudado pelos familiares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou Juliano ao Pronto-Socorro de Rio Branco com a saúde estável.

A Polícia Militar procura pelo acusado do crime, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

