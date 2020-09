Terça-feira de instabilidade com possibilidade de chuva com trovoadas em todo o AC

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), informa que nesta terça-feira (15) o tempo ainda continua instável no Acre, devido a passagem de uma frente fria pela região Sul do País.

A previsão para todo o Estado é de um dia de sol entre nuvens, com céu variando de nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas em áreas isoladas na Capital e demais regiões acreanas.