Thiago Marreta testa positivo para covid-19 e está fora da luta contra Glover Teixeira

Thiago Marreta está fora da luta contra Glover Teixeira, marcada para o UFC do dia 3 de outubro, em Abu Dhabi, conforme apurou o Combate.com, nesta terça-feira. O carioca, atualmente na American Top Team, testou positivo para o novo coronavírus e foi forçado a abandonar o confronto, válido pelo peso-meio-pesado.

O Ultimate busca um adversário para Glover Teixeira poder entrar no octógono no dia 3 de outubro, entretanto, existe a possibilidade de o duelo contra Thiago Marreta ser postergado novamente. Originalmente, eles se enfrentariam no UFC realizado no último dia 12, entretanto, mas no começo do mês, o mineiro testou positivo para a Covid-19, forçando o Ultimate a alterar a data.