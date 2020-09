Time do Pará que vai jogar contra Rio Branco é gerenciado por acreana e ex-jogador na Europa

A acreana Maria Damaira Aguiar de Souza, que administra o Independente Atlético Clube, do Pará, onde mora atualmente, retorna ao seu estado natal para uma missão nada habitual: derrotar o maior time local, o Rio Branco Futebol Clube.

A partida acontece no sábado (19), às 17h, no Arena da Floresta, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Ela e os atletas desembarcam no Aeroporto Internacional de Rio Branco nesta sexta-feira (18).

“Saí da minha cidade, vim para outra e agora vou voltar só para disputar um campeonato no qual o meu time atual vai jogar na minha antiga casa”, disse a também psicóloga.

Quem também confirmou presença em solo acreano foi o ex-jogador Elias Alves da Silva, que já atuou por 20 anos em times da primeira divisão de Portugal e da Bulgária, na Europa, tendo conquistado vários títulos ao longo da carreira.

O meio-campista é casado com Maria e também administra o Independente de Tucuruí, como é mais conhecido. O casal assumiu o clube paraense há cerca de duas semanas após contrato com o presidente.

Eles gerenciam o time, anunciam novos jogadores e têm a missão de levar a equipe para a Série C. Os atletas do Independente têm como treinador o ex-craque do Flamengo nos anos de 1990 Charles Guerreiro.

“Somos os atuais gestores. Fizemos parceria com o presidente para assumirmos e gerenciarmos o time. Vamos ao Acre em busca da vitória. Queremos subir para a Série C e lutaremos por essa conquista”, disse Maria, que neste ano concorre ao Prêmio Innovare de reconhecimento a boas práticas.

