Trio é condenado a 80 anos pela morte de jovem decapitado em vídeo no Taquari

Arlys Keuby de Oliveira, Emerson da Silva Saraiva e Adriana Silveira,foram condenados a 80 anos de prisão em regime fechado pela morte do jovem Raimundo Lacerda de Oliveira.

A decisão foi do conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar após quase 12 horas de julgamento.

Arlys Keuby, Emerson da Silva e Adriana foram condenados a 26 anos e 8 meses de prisão, cada um. Eles foram sentenciados pela decapitação seguida de esquartejamento do jovem.

O crime ocorreu no dia 28 de agosto do ano passado, na região do Taquari. A vitima foi atraída para uma emboscada e depois foi executada. Os autores do crime ainda gravaram um vídeo do momento da decapitação.

Durante o julgamento foi provado que o corpo Raimundo Lacerda foi esquartejado, colocado em sacos com areia e as partes jogadas no rio acre.

Na mesma decisão o juiz Alesson Brás negou aos réus o direito de recorrer da sentença em liberdade.

