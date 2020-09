Tubarão é fotografado em onda de praia em Fernando de Noronha

Especialista em tubarões, o engenheiro de pesca Léo Veras avaliou as imagens. “As fotos são lindas e retratam o momento em que o tubarão administra o cardume de sardinhas, uma espécie de patrulha. O objetivo dele é evitar que as sardinhas se afastem da praia. No final da tarde, inicia a alimentação, devorando as sardinhas”, declarou.