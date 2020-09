Turma da Mônica bomba no Twitter após print do Whatsapp do Cascão viralizar

A Turma da Mônica virou um dos assuntos mais comentados do Twitter após um print do WhatsApp do Cascão ser compartilhado na rede social. A imagem é uma fanfic — história fictícia criada por fãs — com uma versão politicamente incorreta de como seriam as conversas do grupinho na era das mensagens instantâneas.

Apelidada de “gordola” na montagem, Mônica pergunta para Cascão por que tem um agiota na casa dela. As conversas ainda mostram flertes, fofocas e a resposta para a pergunta da personagem. No final da imagem, é possível ver uma mensagem de Cebolinha que descreve um plano que foi longe demais.

“Nós roubamos um agiota e culp…”, escreve o personagem ao amigo Cascão.

Em poucas horas, o WhatsApp do Cascão viralizou e ganhou milhares de compartilhamentos, curtidas e comentários.

