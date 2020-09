Use e abuse dos bônus para apostar online

Uma boa dica é comparar as ofertas de boas-vindas antes de efetivamente se cadastrar em uma delas

Você já deve ter notado que basta pesquisar o nome de algum cassino online ou casa de apostas esportivas para que apareçam nas suas redes sociais e nos sites que frequenta publicidade de todos os tipos sobre este ou outros do ramo, em geral falando sobre bônus ou outras vantagens.

Pois bem, os bônus de cassino e das casas de apostas são, de fato, a principal maneira que esses sites se valem para conquistrar novos clientes, mas é preciso saber que, por mais generosa que possa parecer a oferta, é importante saber como elas funcionam e como obter o máximo de vantagem de cada uma delas.

Por isso, ao se deparar com um bônus e se perguntar como me registro com o Codigo Bonus bet365 e aproveito essa bela oferta, há uma resposta. Descobrindo o método de liberação, simples assim.

Bônus online: como conseguir?

Saber como apostar online tem se mostrado algo cada vez mais buscado ultimamente, já que muita gente está conectada por cada vez mais tempo e esses sites trabalham não apenas com versões desktop, mas também por app.

Existem basicamente dois tipos diferentes de bônus, para começo de conversa: bônus para desktop e bônus do app. A maioria das casas de aposta integra esses dois modelos, mas fique de sobreaviso que pode ser que, se você se cadastrar via computador, vai obter algo diferente do que teria ao se cadastrar pelo celular.

Aliás, os dados do IBGE de 2018 já mostravam que o principal meio de acesso à internet é feito via celular ou tablet, com 98% da população preferindo o método mobile. Isso significa, na prática, que a chance de os bônus mais interessantes serem os da versão móvel é cada vez maior.

Além do método pelo qual é obtido (desktop e mobile), os bônus têm várias características, mas o primeiro com o qual você vai se deparar é o de boas-vindas, o qual todas as operadoras têm. É um bônus, como o nome indica, para novos jogadores, e dependendo da casa pode ser específico para apostas esportivas, cassino, bingo ou todos eles ao mesmo tempo.

Embora em geral não tenha muito segredo na hora de conseguir o bônus de boas-vindas, o método pode variar. Algumas operadoras creditam o valor automaticamente no momento do cadastro, outras requerem códigos promocionais específicos.

Saiba usar os bônus de apostas

O segredo de um bônus de apostas não é necessariamente quão valioso ele possa parecer, mas sim quanto benefício você pode extrair dele sem se comprometer a níveis indesejados.

Uma boa dica é comparar as ofertas de boas-vindas antes de efetivamente se cadastrar em uma delas. Lembre-se sempre de que é preciso analisar para quais setores do site cada oferta vale, porque elas podem variar – por exemplo, bônus que incluam “rodadas grátis” não vão se aplicar a apostas esportivas, assim como bônus de odds melhoradas não vão valer para uma máquina caça níquel.

O processo de liberação de cada oferta varia, bem como as regras para seu uso. Na maioria dos casos, porém, os bônus são por depósito, o que quer dizer que a cada valor depositado, a casa paga em bônus uma porcentagem (via de regra 100%). Em outras palavras, a casa dobra o seu dinheiro antes de você apostar pela primeira vez.

Cuidados a serem tomados

Claro que tudo é muito fácil e simples olhando à primeira vista, mas nem tudo é assim tão direto e sem segredos. Leia sempre os termos e condições de cada casa que quiser utilizar, porque eles podem e vão afetar sua experiência na hora de jogar. Nos sites de apostas assim como em lojas online é importante prestar atenção nas compras na internet e suas regras de devolução.

Note, por exemplo, que existem valores mínimos e máximos do seu depósito para o bônus valer. Se depositar acima ou abaixo disso, o bônus poderá não ser ativado, ou ativado apenas parcialmente com os valores que sejam aceitos.

O mesmo vale para outros pontos que as pessoas muitas vezes ignoram, começando pelo prazo: as ofertas têm data de validade, e em geral é apertada, por volta de um mês. Se o cliente não cumprir as outras regras e usar seu bônus nesse período, ele é anulado – bem como eventuais ganhos obtidos com ele.

O mais importante, porém, é o rollover. Essa é a palavra que se usa para definir sob quais condições o bônus deve ser utilizado para que tenha validade. Se for numa casa de apostas esportivas, por exemplo, pode ser que o valor da aposta precise ser 5x o bônus e em eventos com odds específicas (digamos, 1,5 no mínimo).

Quem não respeita esses termos perde o valor do bônus e nenhum apostador quer que isso aconteça! Assim sendo, atenção na hora de aproveitar as ofertas que aparecerem.

