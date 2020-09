Vai ter jogo! Confira escalação do Flamengo para duelo na Libertadores

Jogo com o Barcelona de Guayaquil (EQU) foi confirmado após terça-feira de muita confusão e indecisão nos bastidores

Agora é mais do que oficial! A bola vai rolar e o Flamengo já já estará em campo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil (EQU). Depois da partida quase ter sido cancelada, o jogo foi confirmado para 19h15 desta terça-feira (22/9).

Com tantos problemas para escalar o time após um surto de Covid-19, o técnico Domènec Torrent ainda conseguiu escalar uma equipe competitiva. Pedro comandará o ataque do rubro-negro, municiado por De Arrascaeta, Gérson e Everton Ribeiro. O banco é repleto de jogadores da base do clube. Confira a escalação:

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores! Vamos, Flamengo! #BARxFLA #CRF #SomosUmaNação pic.twitter.com/XGf9iV2uVH — Flamengo (@Flamengo) September 22, 2020

O Flamengo vem de goleada sofrida para o Independiente Del Valle e precisa vencer o Barcelona para não se complicar no grupo A da competição. O rubro-negro tem seis pontos e é o segundo colocado da chave.

