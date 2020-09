Vanda Milani visita Santa Rosa do Purus e fiscaliza aplicação de recursos em Cruzeiro do Sul

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) começou a ouvir a população do estado do Acre definindo a sua plataforma de investimentos através das emendas de bancada e impositivas que serão apresentadas ao Orçamento Geral da União no mês de outubro deste ano.

Em Santa Rosa do Purus, onde pernoitou terça-feira (15), ela se reuniu com vereadores, visitou obras desenvolvidas através do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre – Proser e viu de perto como anda a execução do projeto de eletrificação rural.

“Eu tenho defendido na Câmara dos Deputados um olhar diferenciado para as regiões mais isoladas da Amazônia. Santa Rosa do Purus é um exemplo de que não podemos gerir esse patrimônio ambiental de forma isolada, sem a participação da sociedade nela inserida e outras instituições, no debate de temas sobre suas riquezas, os indígenas, extensão, fronteiras e os próprios interesses internacionais” disse a deputada.

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa, Genival Sales, destacou o fato da deputada federal Vanda Milani ser a primeira parlamentar a visitar o município após o pico da pandemia.

“Estamos honrados com a presença da deputada e o fato de ela vim nos ouvir como representantes do povo para podermos priorizar os investimentos através das emendas. Santa Rosa só agradece” disse Sales.

