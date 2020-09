Véio da Havan responde Rachel Sheherazade e a manda procurar emprego em Cuba

No Instagram, ele soltou o verbo e disparou: “Chega de mimimi! Sou empresário e tenho a opinião que cada um faz o que quiser dentro da sua empresa. Vira o disco, Rachel! Se eu não tivesse postado nada, talvez você já teria saído há muito tempo”.

“Mas, para profissionais competentes, não faltam vagas no mercado. Se você não achar nada no Brasil, pode tentar uma vaga na TV estatal cubana Cubavisión. Que tal?”, completou, logo após a entrevista que a jornalista cedeu a Leo Dias.

Na ocasião, ela afirmou: “Ele veio a público pedir a minha cabeça. Ele é um dos maiores patrocinadores do SBT e de outras grandes emissoras também. Então, ali eu já sentia alguma coisa”.

A loira, que esta há quase dez anos na emissora de Silvio Santos e permanecerá apenas até o dia 31 de outubro, deixou claro que não tentou negociar sua permanência na casa: “Há cerca de 1 ano eu já sentia que isso iria acontecer”.

“Nós temos um contrato que precisa ser cumprido e ambas as partes estão cumprindo […] Saio com a sensação de dever cumprido. Olha, eu tive uma grande janela aberta pelo SBT para poder mostrar meu talento para o Brasil inteiro. E eu trabalhei com grandes nomes do jornalismo”, declarou.

“Eu tive a oportunidade de mostrar as minhas ideias em horário nobre para o Brasil inteiro. E eu acho que o papel do jornalista é um papel educador. Eu tenho certeza que dei o meu melhor e fiz o meu melhor. Eu não cedi a partido político algum. Não cedi a partidos nem a políticos. E eu fiz tudo isso sozinha. A luta de um jornalista contra o poder é sempre sozinho. Saio de alma limpa e consciência tranquila. Eu durmo muito bem com a cabeça no meu travesseiro”, completou.