Veja como ficará o prédio do Instituto Santa Juliana, em Sena, após revitalização

Responsável pela formação básica de boa parte dos senamadureirenses, o Instituto Santa Juliana, colégio tradicional que existe desde 1922, finalmente será revitalizado, depois de anos parados, após decisão do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação do Acre (SEE).

O projeto pronto, em 3D, foi apresentado pelo governador Gladson Cameli nesta última semana.

“É um grande sonho do nosso governo que o espaço, fechado há quase uma década, volte a funcionar e abrigue alunos do ensino médio. O prédio está bastante deteriorado, mas vai receber uma reforma completa. Vamos construir um novo telhado, forro, refeitório e espaços alternativos, além de reformar todos os ambientes. A obra será feita em etapas e a previsão é que comece ainda este ano”, escreveu o chefe do executivo.

A revitalização, a ser realizada por meio da SEE, conta com recursos alocados pela deputada federal Vanda Milani e também do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE).

O secretário Mauro Sérgio fez uma visita, também na última semana, ao prédio. À reportagem do ContilNet, ele garantiu que a obra será entregue, finalizada, até o final de 2021.

