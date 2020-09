Veja o passo a passo para agendar sua perícia no ‘Meu INSS’

PUBLICIDADE

Após quase 6 meses fechadas por causa da pandemia de coronavírus, parte das agências do INSS reabriram na segunda-feira (14), mas a perícia médica não retomou ainda. Alegando falta de segurança, os profissionais devem voltar ao trabalho na próxima quarta-feira (23).

Nesta segunda-feira (21), os peritos médicos vão fazer inspeções por conta própria nas agências do INSS para voltar ao atendimento presencial.

Os postos considerados aptos serão imediatamente liberadas para a categoria retornar ao trabalho, segundo a ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos).

Os atendimentos serão feitos apenas para segurados que fizeram agendamento prévio e cumprirem medidas de proteção, como uso de máscaras.

O agendamento pode ser feito pelo telefone 135 ou Meu INSS, disponível para ser acessado pela internet do computador ou pelo aplicativo para celular nas versões Android e IOS.

O horário de atendimento também foi reduzido, das 7h às 13h.

Nesta fase de reabertura, serão priorizados os atendimentos de:

Avaliação social;

Cumprimento de exigência;

Justificação administrativa; e

Reabilitação profissional.

Confira o passo a passo para acessar o Meu INSS

Para conhecer a ferramenta, digite o endereço meu.inss.gov.br ou instale o aplicativo Meu INSS no celular. Depois é preciso fazer um cadastro e obter uma senha.

Antes de agendar é necessário solicitar o benefício. Confira o passo a passo:

Acesse a Página do Meu INSS (internet ou App);

Após o Login vá até a opção “Agende sua Perícia” no menu esquerdo;

Clique em “Agendar Novo”;

Acompanhe o pedido em “Resultado de requerimento/Benefício por incapacidade”;

Compareça na data marcada para a Perícia.

Quais documentos devo apresentar?

Trabalhadores CLT

Documento oficial com foto;

Carteira de Trabalho ou outro documento que comprove o pagamento do INSS;

Declaração do empregador informando o último dia trabalhado (no caso de ser empregado);

Trabalhadores Rurais

Trabalhadores rurais, lavradores e pescadores devem apresentar documentos que comprovem a atividade.

Se o motivo da solicitação for acidente de trabalho deve-se levar o CAT, comunicação de acidente de trabalho.