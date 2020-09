Veja os patrimônios declarados dos candidatos à Prefeitura de Sena, Gehlen Diniz e Mazinho

Dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), mostram que os dois principais candidatos à prefeitura de Sena Madureira, o deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) e Mazinho Serafim (MDB) fizerem declaração de bens milionários à Justiça Eleitoral neste ano.

Segundo os números, Mazinho declarou um patrimônio de R$ 1.782.557,96. O valor é baseado em cotas de capital das empresas Serafim de Andrade, Andrade Ribeiro e Casa do Seringueiro.

Já seu concorrente, Gehlen Diniz, declarou que os bens estão cadastrados no valor total de R$ 1.931.087,60. A lista tem um apartamento em Rio Branco, no valor de R$ 900.000, imóveis e propriedades rurais em Sena Madureira, além de um apartamento em Goiânia (GO).

