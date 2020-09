Vera Holtz detona discurso de Bolsonaro sobre Pantanal

A atriz, que é uma ferrenha crítica do presidente, disse: “Bolsonaro mais uma vez deixa o país na lama da vergonha com esse discurso ridículo na ONU. Cristofobia foi de cair o c* da bunda”.

“Esse asno não discursa pro mundo, discursa pro eleitorado dele. E sabemos que infelizmente funciona”, completou Vera Holtz, revoltada com as falas de Bolsonaro.

Na assembleia, o presidente disse que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Ele também afirmou que os responsáveis pelas queimadas são os índios e caboclos, justamente os povos que são as maiores vítimas de toda essa devastação.