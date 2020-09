Veterinários removem tumor do tamanho de bola de basquete de tartaruga

Foi enorme o peso tirado da nadadeira de uma tartaruga marinha em Marathon, na Flórida. Uma equipe veterinária do Turtle Hospital conseguiu remover do animal, chamado de Chomper, um tumor de aproximadamente seis quilos, maior do que uma bola de basquete.

Os especialistas divulgaram vários vídeos de todo o processo, desde a remoção do tumor até da fase de recuperação do espécime. Em vídeos postados no Facebook é possível ver Chomper em uma piscina, com a nadadeira direita com um gesso rosa.

O dr. Terry Norton e equipe conseguiram salvar a nadadeira de Chomper, que agora deve se recuperar completamente.

Ela havia sido encontrada por velejadores, na quinta-feira (24/9), que a viram presa a uma linha de pesca. A família resgatou o animal e o levou para o hospital.

Segundo o Turtle Hospital, tumores são raros neste tipo de tartaruga, mais ainda um deste tamanho. O animal pesava aproximadamente 68 quilos ainda com o tumor.

