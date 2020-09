Vídeo: Bombeiros apagam incêndio e salvam paca com as patas queimadas no Calafate

Guarnições do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre atenderam uma ocorrência de incêndio de grandes proporções na vegetação próxima ao Residencial Calafate II, localizado na Rua Maria Francisca Ribeiro. O fogo havia começado por volta das 16h30 deste sábado (19) e só foi controlado três horas depois. As chamas atingiram altura superior a 2 metros.

Os agentes do CBMAC resgataram uma paca (Cuniculus paca) que estava exausta e agonizava com as patas queimadas. O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O sofrimento da comunidade com os efeitos do incêndio e a falta de fiscalização é recorrente. Condômina do prédio há 5 anos, Jennifer Guimarães precisou sair de casa com a cadela de estimação para se proteger. “Ainda tem muita fumaça, por isso não fiquei lá. Da última vez, em 2019, o fogo veio da parte da rua que sai lá no Ipê”. [Foto de capa: Cedida]

