Vídeo: Carro passa por cima da cabeça de mulher na Capital e motorista foge sem prestar socorro

Talia Rodrigues de Souza, 23 anos, e uma adolescente de 12 anos foram atropeladas por um carro na manhã deste domingo (20), na Avenida Ceará, próximo na 4ª ponte, no bairro Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtran), o condutor do carro trafegava no sentido centro-bairro quando atingiu Talia e a adolescente que estavam em uma bicicleta e tentavam atravessar a avenida. Após a colisão, o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Populares o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros atendimentos e levou Talia e a adolescente ao pronto-socorro de Rio Branco. A mulher ficou em estado de saúde grave. A adolescente teve apenas escoriações e passará por exames.

O local onde o acidente aconteceu foi isolado pelo RBTrans para os trabalhos de perícia. A bicicleta foi removida.

